Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aydın’da alkollü yakalanıp, hakaret içerikli sözler sarf eden sürücüye gözaltı

        Aydın’da alkollü yakalanıp, hakaret içerikli sözler sarf eden sürücüye gözaltı

        Aydın'da trafikte başka bir kişiye ait engelli aracıyla alkollü olarak yakalanan Hakan Ü., halkı kin ve düşmanlığa sevk edici hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakan Ü.'ye ayrıca 9 bin 268 TL idari para cezası kesilip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 18:59 Güncelleme: 09.11.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakaret eden sürücüye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'daki olay, saat 03.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücünün tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri, söz konusu otomobili tespit edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, otomobil sürücüsü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü.

        Otomobil, Girne Bulvarı'nda durdurdu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Ü.'nün 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Hakan Ü. ile kendisi gibi alkollü olan eşi cezadan kurtulmaya çalıştı. Sürücü Hakan Ü., bu sırada küfredip, hakaretlerde bulundu. Alkollü sürücü Hakan Ü., gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, kayınbiraderine ait olan engelli otomobili ise otoparka çekildi.

        Aydın Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 268 TL idari para cezası kesildiği belirtilip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi. Görüntülerden Hakan Ü.’nün halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ve hareketli içerikli ifadeler kullandığı ve görevli polis memurlarına hareket ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğinin belirlendiği kaydedildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından hakkında adli işlem başlatılan Ünal'ın işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Dehşet evine kepçe!
        Dehşet evine kepçe!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa