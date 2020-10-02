DHA

Karaçay Mahallesi 1050 sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasının sahibi B.Y., 20 Eylül tarihinde husumetlisi olduğu ileri sürülen M.M.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.M.K. ise kaçarak kayıplara karıştı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri firari M.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis, şüphelinin bulunabileceği adreslere operasyon yaptı. Operasyon kapsamında geri dönüşüm tesisinde arama yapan ekipler, M.M.K.'yı yakaladı. DHA'nın haberine göre; M.M.K. gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda, çok sayıda tüfek, tabanca, mühimmat ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

AZERBAYCAN'A DESTEK

Aydın polisi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi ve sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Azerbaycan'a destek vermek amacıyla operasyonda ele geçirilen fişeklerle Azerbaycan yazısı yazdı.