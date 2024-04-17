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        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da FETÖ firarisi dershane öğretmeni tutuklandı

        Aydın'da FETÖ firarisi dershane öğretmeni tutuklandı

        Aydın Nazilli'de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dershane öğretmeni A.G, düzenlenen operasyonla yakalandı. A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 01:26 Güncelleme: 17.04.2024 - 01:26
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        FETÖ firarisi dershane öğretmeni tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile FETÖ'den aranan dershane öğretmeni A.G. (45), polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ üyesi olan dershane öğretmeni A.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin bir akrabasının Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan evinde kaldığını tespit etti.

        A.G, polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. DHA'nın haberine göre; hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Aydın
        #Nazilli
        #haberler
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