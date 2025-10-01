Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da çamaşır asarken balkondan düşen kadın öldü | Son dakika haberleri

        Aydın'da çamaşır asarken balkondan düşen kadın öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çamaşır asarken 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 18:31 Güncelleme: 01.10.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çamaşır asarken balkondan düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde evinin balkonunda çamaşır asarken 5’inci kattan düşen Neriman Şimşek (33), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle 22 Sokakta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 5’inci katında oturan Neriman Şimşek, iddiaya göre, çamaşır asmak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Şimşek, metrelerce yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neriman Şimşek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Evli, 1 çocuk annesi Neriman Şimşek’in cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Habertürk Anasayfa