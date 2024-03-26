Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aydın Ayaydın: Sayın Ahmet Aras belli ki bana oy verecek

        Aydın Ayaydın: Sayın Ahmet Aras belli ki bana oy verecek

        CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın "Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı" sözlerini değerlendiren AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın "Kendisine benimle alakalı güzel sözleri için teşekkür ederim. Biz Güçlü Muğla lobisini zaten kurduk. Sözlerinden bizi desteklediğini, bize oy vereceğini anlıyorum. O da bir Aydın Ayaydın fanatiği olmuş belli ki" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 15:09 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayaydın: Sayın Ahmet Aras belli ki bana oy verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras önceki gün Bodrum’da bir haber sitesine verdiği röportajda Muğla’nın sorunlarının çözülmesi için güçlü bir Muğla lobisine ihtiyaç olduğunu, başında da Aydın Ayaydın’ın olması gerektiğini söyledi.

        Aras, Muğla’nın çok büyük sorunları olduğunu kabul ederken, bir türlü bitmeyen, uzayan çalışmaların halkı bezdirdiğini, çok şikayet geldiğini, kendilerinin de yıprandığını ifade etti.

        Aynı zamanda mevcut Bodrum Belediye Başkanı olan Aras, Turgutreis’teki çalışmalardan söz ederken "İşi yapan firmanın çalışmaları çok hoyratçaydı. Vatandaşımız çok mağdur oldu" dedi.

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın, şu yanıtı verdi:

        "Ahmet Aras’ın cümlesi aynen şöyle: Güçlü Muğla Lobisi’ni kurmak istiyorum. Biliyorsunuz bölgemizin iktidar milletvekilleri var. Cumhurbaşkanımız da fahri Muğlalı. Doğru projelerle gidersek bizi reddetmez hayır demez. Aydın Ayaydın hocam var. Onun lobicilik gücü ve mahareti var. İkna kabiliyeti çok yüksek. Muğla’yı, Bodrum’u çok sevdiğini biliyorum. Ona da teklif götüreceğim. Bu lobinin başına geçirmeyi planlıyorum. Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum. O saydığınız, Fahri Muğlalı dediğiniz Sayın Cumhurbaşkanı da, iktidar milletvekilleri de, bölgenin turizminin elden gittiğini gören turizmcisi de, esnafı da tüccarı da, susuzluktan kırılan vatandaşı da zaten benim arkamda ve lobinin bir parçası. Yani demem o ki sizin hayalini kurduğunuz o güçlü Muğla lobisini zaten oluşturmuş vaziyetteyiz. Hatta daha seçilmeden aksiyon bile almaya başladık. Marmaris’in denizini temizletiyoruz. Fethiye’ye gemiler geliyor. Akbelen’de kamulaştırmayı durdurduk. Bu lobide sanırım tek gereksiz kişi var o da sizsiniz. ‘Aydın Bey’e teklif götüreceğim’ yerine ‘Ben yaparım’ diyemediğinize göre bunu siz de kabul ediyorsunuz belli ki. Aydın Ayaydın’ın çözüm odaklı olduğuna, Muğla’nın sorunlarını sadece onun çözebileceğine inanıyorsunuz. O halde, 31 Mart’ta sandığa gittiğinizde mührü nereye basacağınızı biliyorsunuz demektir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Habertürk Anasayfa