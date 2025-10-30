Aydın - Ankara kaç kilometre? Aydın - Ankara arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Aydın - Ankara kaç kilometre? Aydın - Ankara arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Aydın'dan Ankara'ya gitmek, Ege'nin ılıman ve verimli coğrafyasından, bozkırın ortasında planlı bir şekilde yükselen bir başkentin resmi atmosferine doğru yapılan bir geçiştir. Bu yolculuk, antik İyonya'nın ve Menderes Nehri'nin suladığı medeniyetlerin izlerini geride bırakıp, Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ve modern Türkiye'nin temellerinin atıldığı bir şehre varmaktır. Karayolunun sunduğu konfor, hava yolunun hızı ve yakın gelecekte Yüksek Hızlı Tren'in vaat ettiği devrim...

AYDIN - ANKARA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

REKLAM advertisement1

Aydın ile Türkiye'nin başkenti Ankara arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Afyonkarahisar güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Aydın şehir merkezinden Ankara şehir merkezine (Kızılay) olan uzaklık, yaklaşık olarak 585 kilometredir.

REKLAM

Bu uzun mesafe, Türkiye'nin iki farklı coğrafi bölgesinde yer alan iki büyük şehri birbirine bağlayan, neredeyse tamamı yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşan bir rotayı kapsar. Dolayısıyla, Aydın - Ankara kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir tam günün ayrılması gereken, orta-uzun mesafeli bir yolculuğa işaret etmektedir. Planlama yaparken Aydın - Ankara kaç km sorusunu 580-590 km bandında düşünerek, yolculuğun gerektireceği zaman ve mola ihtiyaçlarını doğru bir şekilde öngörmek önemlidir.

AYDIN - ANKARA ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Aydın - Ankara arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın detaylarını da içerir. En standart ve yol kalitesi en yüksek olan rota, Denizli ve Afyonkarahisar üzerinden ilerler. Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir: Aydın'dan Afyonkarahisar'a: Aydın'dan doğuya doğru, D320 karayolu üzerinden Denizli'ye, oradan da Dinar üzerinden Afyonkarahisar'a ulaşılır. Bu etap yaklaşık 325 kilometredir ve Ege'nin iç kesimlerinin verimli ovalarından geçer.

Aydın'dan doğuya doğru, D320 karayolu üzerinden Denizli'ye, oradan da Dinar üzerinden Afyonkarahisar'a ulaşılır. Bu etap yaklaşık 325 kilometredir ve Ege'nin iç kesimlerinin verimli ovalarından geçer. Afyonkarahisar'dan Ankara'ya: Afyonkarahisar'dan doğu yönünde D260 ve ardından D200/E90 karayoluna girilir. Bu yol üzerinden Sivrihisar ve Polatlı'yı geçerek Ankara'ya varılır. Bu son etap ise yaklaşık 260 kilometredir. Bu rotanın tamamı, yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluştuğu için konforlu bir sürüş imkanı sunar. REKLAM AYDIN - ANKARA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Aydın - Ankara ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre dramatik bir şekilde farklılaşır: Özel Araçla: Yaklaşık 585 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek molalarla birlikte, özel araçla ortalama 6 saat 30 dakika ile 7 saat 30 dakika arasında kat edilebilmektedir. Bu, tam bir gün süren bir yolculuktur.

Yaklaşık 585 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek molalarla birlikte, özel araçla ortalama arasında kat edilebilmektedir. Bu, tam bir gün süren bir yolculuktur. Otobüsle: Aydın Otogarı ile Ankara (AŞTİ) arasında düzenli olarak direkt otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen molalar ve güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 8 ila 9 saat arasında sürmektedir.

Aydın Otogarı ile Ankara (AŞTİ) arasında düzenli olarak direkt otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen molalar ve güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama arasında sürmektedir. Uçakla (İzmir Aktarmalı - En Hızlı Yöntem): Aydın'da sivil yolcu taşımacılığına açık bir havalimanı bulunmamaktadır. Aydın'a en yakın büyük havalimanı, yaklaşık 1 saatlik karayolu mesafesinde bulunan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'dır (ADB) .

Aydın'da sivil yolcu taşımacılığına açık bir havalimanı bulunmamaktadır. Aydın'a en yakın büyük havalimanı, yaklaşık 1 saatlik karayolu mesafesinde bulunan . Süre: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na (ESB) olan direkt uçuşlar yaklaşık 1 saat 10 dakika sürer. Aydın'dan İzmir Havalimanı'na ulaşım (yaklaşık 1 saat), havalimanındaki bekleme ve güvenlik işlemleri (yaklaşık 1.5 - 2 saat) ve Ankara Havalimanı'ndan şehir merkezine transfer (yaklaşık 45 dk) süreleri de eklendiğinde, toplam kapıdan kapıya yolculuk süresi ortalama 4 ila 5 saati bulur. Bu, karayoluna kıyasla önemli bir zaman avantajı sağlar. Bu uzun karayolu yolculuğunun tam ortasında yer alan Afyonkarahisar, mola vermek için en ideal noktadır. Türkiye'nin kavşak noktası olarak bilinen bu şehirde, meşhur Afyon sucuğunun ve kaymağının tadına bakabilir, kaymaklı ekmek kadayıfı yiyebilir veya termal otellerin sunduğu dinlenme olanaklarından faydalanabilirsiniz. Yolculuğun yorgunluğunu atmak için mükemmel bir duraktır. Aydın ile Ankara arasındaki yaklaşık 585 kilometrelik mesafe, en pratik olarak İzmir aktarmalı bir uçak yolculuğuyla (toplamda 4-5 saat) veya tam bir gün süren konforlu bir karayolu seyahatiyle kat edilebilir. Bu seyahat, Ege'nin en bereketli ve en tarihi ovalarından birini, ülkenin idari ve tarihi kalbine bağlayan, coğrafi ve kültürel olarak zengin bir geçiş sunan unutulmaz bir Anadolu yolculuğudur.