Ayder Yaylası'nda çığ düştü!
Ayder Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ düştü. Yamaçtan akan kar kütlesi nedeniyle bölge adeta beyaz dumanla kaplandı
Giriş: 24.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:38
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda çığ düştü. O anlar, çevredeki işletmenin kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre ilçede kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı.
İlçeye bağlı Ayder Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ düştü. Yamaçta akan kar kütlesi çevreyi beyaz dumanla kaplarken, o anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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