        Ay'a ayak basışın sahte olduğuna inanan Kim Kardashian'a NASA'dan yanıt geldi - magazin haberleri

        Ay'a ayak basışın sahte olduğuna inanan Kim Kardashian'a NASA'dan yanıt geldi

        1969'da gerçekleştirilen Ay'a ilk ayak basışın gerçek olmadığına inanan Kim Kardashian, bu düşüncesini programında dile getirince, NASA'dan yanıt gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 11:27 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:27
        ABD'li realite şov yıldızı Kim Kardashian, 1969'da gerçekleşen Ay'a ilk ayak basış hakkında konuşurken, komplo teorilerine olan ilgisini dile getirdi ve uzay görevinin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini sorguladı. Ailesiyle birlikte çektikleri 'The Kardashians' adlı realite şovun yeni bölümünde konuşurken, Ay'a inişin gerçek olmadığına inandığını söylemesi üzerine, Kardashian'a NASA'dan yanıt geldi. Üstelik, programın yayınlanmasından sadece saatler sonra...

        NASA'nın yönetici vekili Sean Duffy, X'te Kim Kardashian'ın şüphelerinden bahsettiği bir videoyu paylaşarak, onu etiketledi ve şöyle yazdı: Evet, daha önce Ay'a gittik... 6 kez! Daha da iyisi: NASA Artemis, ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde geri dönüyor. Son uzay yarışını kazandık ve bunu da kazanacağız.

        'The Kardashians'daki sahnede Kim Kardashian, yakında yayınlanacak olan 'All's Fair' adlı TV dizisinin setinde rol arkadaşı Sarah Paulson'la konuşurken görülüyor. Kardashian, Paulson'a; "Sana hem Buzz Aldrin hem de diğeriyle ilgili bir milyon makale gönderiyorum" diyor ve ardından Neil Armstrong'dan sonra Ay'da yürüyen ikinci kişi olan astronot Buzz Aldrin'in keşif gezisinin en korkunç anının ne olduğunu anlatan bir makaleyi okuyor. Kardashian, makalede Aldrin'in şu yanıtı verdiğini belirtiyor: Korkunç bir an yoktu. Çünkü olmadı. Korkutucu olabilirdi ama değildi. Çünkü hiç olmadı.

        Kim Kardashian'ın Ay'a inişin hiç gerçekleşmediğine inanmasının sebebi, işte Buzz Aldrin'in iddia edilen cevabıydı.

        Realite şov yıldızı, programda; "Her zaman komplo teorilerine odaklanırım" dedikten sonra inişin kesinlikle sahte olduğunu düşündüğünü söylüyor. "Bence sahteydi. Buzz Aldrin'in Ay'a inişin gerçekleşmediğinden bahsettiği birkaç video izledim. Artık röportajlarında sürekli bunu söylüyor. Belki de Buzz Aldrin'i bulmalıyız" diyor.

        ABD'li astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar olarak tarihe geçti.

        NASA'nın yönetici vekili Sean Duffy'ye yanıt olarak Kardashian, X platformunda bir gönderi paylaştı ve temmuz ayında keşfedilen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası kuyruklu yıldız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir soru sordu. Duffy, bu soruya yanıt verirken, NASA'nın mevcut gözlemlerinin, 3I/ATLAS'ın, Güneş Sistemi'nden geçen üçüncü yıldızlararası kuyruklu yıldız olduğunu gösterdiğini söyledi ve ekledi: Uzaylı yok. Dünya'daki yaşam için bir tehdit yok.

        Sean Duffy, Kim Kardashian'ın Ay'a yapılacak Artemis göreviyle ilgili heyecanını çok beğendiğini ekledi ve ardından Kardashian'ı Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Artemis fırlatışına davet ettiğini söyledi. Ancak Kardashian'ın daveti kabul edip etmediğini kamuoyuna açıklamadı.

        Sean Duffy'nin Kardashian'la neden böyle bir söz düellosuna girdiği bilinmiyor. Ancak geçmişte TV programlarında yer alışının, kendini realite TV yıldızlarıyla yakın hissetmesine neden olduğu düşünülüyor. Duffy, 1997'de 'The Real World: Boston'da rol aldı ve ardından 'Road Rules: All Stars' ve 'Real World/Road Rules Challenge: Battle of the Seasons' gibi diğer TV programlarında yer aldı.

