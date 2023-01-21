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Avustralyalı turist 18 dakikada 550 çöp şiş yedi

Antalya’da bir restoranın düzenlediği yarışmaya katılan 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb, 18 dakika gibi kısa bir sürede 550 çöp şiş yedi. Avustralyalı turistin rakibi olan ve daha önce 46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren Yılmaz Ay, yarışmanın yarısını rakibini şaşkınlık içerisinde izleyerek geçirdi

Giriş: 21.01.2023 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralyalı turist 18 dakikada 550 çöp şiş yedi
Avustralyalı turist 18 dakikada 550 çöp şiş yedi
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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda düzenlenen çöp şiş yarışmasına 33 yaşındaki Avustralyalı James Webb adlı turist damga vurdu.

İHA'nın haberine göre Webb ile daha önce 46 dakikada 315 çöp şiş yiyerek rekor kıran Ceren Yılmaz Ay, 10 bin lira ödül ve tam altın için yarıştı. Yarışmanın başlamasından 4 dakika sonrası rakibinin 200 çöp şiş yediğini gören Ceren, bir süre sonra yemeği bırakıp onu izlemeye başladı.

20 DAKİKA BİTMEDEN 550 ÇÖP ŞİŞ YEDİ

18 dakika 37 saniyede toplam 550 çöp şiş, 2 lavaş ve salata yiyen James Webb, 1,5 litre de içecek tüketti. Webb'in durdurulamaz iştahı ve hızı, hem restoran sahibini hem de rakibi Ceren Yılmaz Ay’ı şaşkınlık içerisinde bıraktı. Webb'e işletme sahibi tarafından 10 bin lira para ödül ile tam altın verildi.

"4 KİLO ALDIM"

Kendini iyi hissettiğini ve ilk kez çöp şiş yediğini belirten Webb, kırdığı rekor sonrası aldığı parayla baklava alacağını söyledi. Yarışmaya 86 kiloyla başladığını aktaran Webb, çöp şişleri yedikten sonra 90 kilo olduğunu belirtti.

"BU KADAR ETİ YEMEK İÇİN ASLAN OLMAK GEREKİYOR"

Daha önce çöp şişte rekorlar kıran Ceren Yılmaz Ay ise, rakibinin iştahı karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti. Ay, "550 çöp şiş yenmez diyordum ama gözlerimle görmüş oldum. Bir süre sonra onu izlemek keyif verici oldu. Bu kadar çöp şişi yemek için aslan olmak gerekiyor diye düşünüyordum. Çok hızlı yedi. 18 dakikada 550 çöp şişi başka insanın yiyebileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

"MUTFAKTA ŞİŞLERİ YAPAN USTAYI DUMANDAN GÖREMEDİM"

İşletme sahibi İlyas Demir de, "550 yiyebileceğini düşünmüyordum. Mutfakta şişleri yapan ustayı dumandan göremedim. İlk defa ızgaranın bir insana yetişemediğini gördüm. İnanılmaz bir rekor. Kendisine 10 bin lira ve tam altın hediye ettik" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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