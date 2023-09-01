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        Haberler Gündem Güncel Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı

        Bodrum'a duruşma için giden avukat, restoranda fenalaşıp hayatını kaybetti

        Muğla'da kahreden bir olay meydana geldi. Kentin Bodrum ilçesine bir duruşma için gelen Avukat Elif Alev Çevikdal, bir restoranda yemek yediği sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:16
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        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda aniden fenalaşan avukat Elif Alev Çevikdal (43), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Barosu'na kayıtlı Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşma için geldiği öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi´nde bir restoranda meydana geldi. Balık restoranında arkadaşları ile buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı, bir çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı.

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        O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevikdal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Çevikdal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için geldiği öğrenildi. Çevikdal´ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Elif Alev Çevikdal
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