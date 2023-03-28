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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davası: Ece Erken adliyeye geldi - Magazin haberleri

Ece Erken adliyede

Bakırköy'de Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin olayın davasının görülmesine devam ediliyor. Ece Erken de duruşmaya katılmak için Bakırköy Adliyesi’ne geldi

Giriş: 28.03.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü.

  • 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Sunucu Ece Erken davaya katılmak için avukatlarıyla beraber Bakırköy Adalet Sarayı’na geldi.

  • Ece Erken dava öncesi eşiyle paylaştığı fotoğrafına, "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini, 1 değil 5 kurşun yemesini tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik. Eksik, yarım kaldım, çocukları babasız kaldı. Rabbim bu mübarek ayda eşimin katillerinin, vesile olanların, yardım, yataklık yapanların, bu cinayette çıkarı olanların en ağır ceza almalarını görmemi nasip etsin, her iki cihanda da canları bizim kadar yansın,dualarınızı eksik etmeyin nolur" notunu düştü.

  • OLAYIN GEÇMİŞİ

    Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

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