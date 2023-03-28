Ece Erken adliyede

Ece Erken dava öncesi eşiyle paylaştığı fotoğrafına, "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini, 1 değil 5 kurşun yemesini tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik. Eksik, yarım kaldım, çocukları babasız kaldı. Rabbim bu mübarek ayda eşimin katillerinin, vesile olanların, yardım, yataklık yapanların, bu cinayette çıkarı olanların en ağır ceza almalarını görmemi nasip etsin, her iki cihanda da canları bizim kadar yansın,dualarınızı eksik etmeyin nolur" notunu düştü.