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Avrupa Voleybol Şampiyonası 8'li final maçları nerede, ne zaman oynanacak? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu takımları

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılara doymuyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında oynanan 5 maçtan da galip ayrılan Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın son 16 turu maçları araştırılıyor. 2021 CEV Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman? Filenin Sultanları 8'li final maçları ve takımlar

25.08.2021 - 15:44 | Güncelleme: VOLEYBOL

  • AVRUPA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN? İŞTE TARİHLER...

    2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan 18 Ağustos Çarşamba akşamı başladı. Şampiyonada grup maçları 26 Ağustos'ta tamamlanacak. Gruptan çıkan takımların karşı karşıya geleceği  8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

  • Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele etti ve grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükseliyor.

    2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyleydi:

    A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya. 

    B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya. 

    C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

    D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

  • Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. 

    Filenin Sultanları son 16 turunda ilk karşılaşmasına Çekya ile çıkacak. 29 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek Türkiye-Çekya voleybol maçının saati henüz belli değil.

    Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

  • AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2021 MİLLİ TAKIM KADROSU

    Giovanni Guidetti'nin baş antrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

    Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

    Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

    Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

    Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

    Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

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