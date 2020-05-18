Fenerbahçeli Vedat Muriç'i bir İngiliz bir de İtalyan ekibi yakın takibe aldı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçen iki kulüp, 26 yaşındaki golcü için fiyat sordu.

Herhangi bir fiyat bilgisi vermeyen Vedat Muriç tarafı, daha sonra iki kulübü Fenerbahçe'ye yönlendirdi. Monaco, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Leicester City gibi Avrupa'nın önemli takımları, Süper Lig karşılaşmaları oynanırken gözlemci göndererek Kosovalı yıldızı izletmişti. Fenerbahçe'ye şu an için Vedat Muriç konusunda resmi teklif gelmedi.

Kulüpler, Kosovalı golcüyü izlemeye ve yakından takip etmeye devam ediyor. Sarı lacivertli formayla 28 maça çıkan Muriç, 15 gol atıp 5 de asist yaptı. Vedat’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023’de sona erecek. Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için sezon başında Çaykur Rizespor’a 3.5 milyon euro ödemişti.