Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri Avanak Avni heykeli, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden geçen Aralık ayında çalındı. Heykelin, 13 Aralık gecesi Kurbağalıdere Caddesi üzerinden çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kadıköy’ün simge heykellerinden Avanak Avni, günler sonra Şişli Kuştepe Mahallesi'nde buldu. Heykeli çaldığı belirlenen 30 yaşındaki Gökmen T. gözaltına alındı. Bulunan heykel de yerine konuldu.



“BANA GÜLÜMSÜYORDU, SARILDIM, METROBÜSLE EVE GÖTÜRDÜM”



Gözaltına alındıktan sonra Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Gökmen T. suçunu kabul etti. Savcılıkta, “Heykel çok hoşuma gitti. Para kazanmak amacıyla çaldım” dedi.



"HİÇ ARKADAŞIM YOKTU, ONUN İÇİN ALDIM"



Mahkemede ise, “Bana gülümsüyordu. Koşarak gidip sarıldım. İçimden bir ses ‘al bunu evine götür’ dedi. Ben de alıp hiçbir şeye sarmadan metrobüsle onu evime götürdüm. Benim hiç arkadaşım yoktu. Onun için aldım” savunması yaptı.



“Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık” suçundan tutuklanan Gökmen T. cezaevine gönderildi.



10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın da şikayetçi olduğu olayda savcılık soruşturmasını tamamladı. Gökmen T. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.