Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı! Yayınlandı! AUZEF sınavları ne zaman 2024?

        AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı! İÜ 2024 AUZEF sınavları ne zaman?

        İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları için geri sayım sürüyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin 2024 sınav takvimi ve sınav giriş belgesi merak ediliyor. Güz dönemi sınavları tamamlanırken gözler AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesine çevrildi. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İÜ AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi aratırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Mayıs ayında gerçekleşecek olan sınavlar için giriş belgesi gündemde. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İşte, 2024 İÜ AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı

        • 2

          AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

          AUZEF Bahar Dönemi (Vize) Sınavları 4 - 5 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanacak.

          AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

          AUZEF sınav giriş belgesi sorgulamasını aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

          AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          AUZEF SINAV TAKVİMİ

          Akademik takvime göre;

          Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde,

          Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

          Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        Habertürk Anasayfa