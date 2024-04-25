AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı! İÜ 2024 AUZEF sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları için geri sayım sürüyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin 2024 sınav takvimi ve sınav giriş belgesi merak ediliyor. Güz dönemi sınavları tamamlanırken gözler AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesine çevrildi. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İÜ AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı
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AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi aratırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Mayıs ayında gerçekleşecek olan sınavlar için giriş belgesi gündemde. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İşte, 2024 İÜ AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı
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AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi (Vize) Sınavları 4 - 5 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.
AUZEF sınav giriş belgesi sorgulamasını aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
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AUZEF SINAV TAKVİMİ
Akademik takvime göre;
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
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