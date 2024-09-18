AUZEF sınav sonuçları sorgulama: 2024 AUZEF mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı?
AUZEF üç ders sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi mezuniyet için üç ders sınavı, 14 Eylül 2024 tarihinde yapıldı. Sınav sorularına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, 2024 AUZEF mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı…
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AUZEF üç ders sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi mezuniyet üç ders sınavı, 14 Eylül'de düzenlendi. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından AUZEF sınav sonuçları duyurulacak. AUZEF sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, AUZEF mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç ekranı ve merak edilen tüm detaylar…
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AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyet için üç ders sınavı, 14 Eylül 2024 tarihinde yapıldı.
Ancak AUZEF mezuniyet üç ders sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 10 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yapılan değerlendirmelerin ardından AUZEF mezuniyet üç ders sınav sonuçları, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak görüntüleyebilecek.
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SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Merkezi usul ile çoktan seçmeli test olarak yapılan tüm sınavlarda cevap optiklerinin okunması ve sınav puanlarının istatistiksel kontrollerinin ardından ders sınav puanları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr sayfasından ilan edilir. Aynı web sayfasından öğrenciler kendi cevaplarını ve derse ait cevap anahtarını itiraz süresince kontrol etmeleri sağlanır.
Bitirme/Bütünleme Sınavı sonrası itiraz ve inceleme süreçlerinin ardından her ders için yönetmeliğe uygun olarak bağıl değerlendirme hesaplaması yapılır ve bağıl değerlendirmeye göre oluşturulan ders başarı puanı harf notu karşılıkları AKSİS öğrenci sisteminden ilan edilir. AKSİS sisteminden, her ders için bitirme ve bütünleme sınavından sonra oluşan bağıl değerlendirme harf notu puan aralıkları incelenebilir.
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