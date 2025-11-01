AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı! AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri belli oldu. AUZEF Güz Dönemi ara sınav vizeleri kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, sınav yerlerini AUZEF öğrenci sistemi üzerinden sınav haftasından önce görüntüleyebiliyor. İşte, AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav tarihleri açıklandı. Kayıt yenileme ve ücret ödemelerini yapanlar sınavlara katılım gösteriyor. İşte, AUZEF sınav tarihleri
AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF SINAV TARİHLERİ 2025
AUZEF Güz Dönemi ara sınav vizeleri 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Bitirme Sınavı Finalleri ise 27 Aralık - 28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Telafi bütünleme sınavları ise 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak.
