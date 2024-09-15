Atletico Madrid: 3 - Valencia: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid sahasında Valencia'yı ağırladı. Mücadeleyi başkent temsilcisi 3-0 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
İspanya La Liga'nın 5. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Valencia kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Conor Gallagher, 54'te Antoine Griezmann ve 90+4'te ise Julian Alvarez kaydetti.
Bu sonucun ardından A. Madrid yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 11 puana yükseldi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Valencia ise 1 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Atl. Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Valencia ise sahasında Girona'yı ağırlayacak.