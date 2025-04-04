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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Ateş Evirgen'le Dünya Denizleri'ne yolculuk

        Ateş Evirgen'le Dünya Denizleri'ne yolculuk

        Yıllardır dünyanın dört bir yanında okyanusların mavi derinliklerine dalan usta sualtı fotoğrafçısı Ateş Evirgen, bu yolculukların en özel anlarını 'Mavi Gezgin – Dünya Denizleri' kitabında bir araya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:01
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        Ateş Evirgen'le Dünya Denizleri'ne yolculuk
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        Türkiye’nin önde gelen sualtı fotoğrafçılarından Ateş Evirgen, doğaya olan tutkusunu ve yıllardır dünya denizlerinde biriktirdiği deneyimlerini 'Mavi Gezgin – Dünya Denizleri' adlı yeni kitabında okuyucularla buluşturuyor. Şubat 2025’te yayımlanan bu özel eser, okyanusların derinliklerindeki eşsiz güzellikleri gözler önüne sererken, deniz ekosisteminin korunması için de güçlü bir çağrı niteliği taşıyor.Yıllardır okyanusların mavi derinliklerinde nefes alan, her dalışı doğanın en saf hâline bir yolculuk olarak gören Evirgen kitabında, bu yolculukların en özel anlarını bir araya getirerek, okuyucuya sualtı dünyasının büyüsünü karelerle hissettiriyor.

        Renk cümbüşü içinde dans eden mercanlar, süzülerek geçen dev manta vatozları, göz göze gelinen zarif köpekbalıkları… Ateş Evirgen’in objektifinden ölümsüzleşen bu anlar, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın güzelliğine duyulan derin bir saygıyı da yansıtıyor.Sualtı fotoğrafçılığı alanında sayısız ödüle layık görülen Ateş Evirgen'in her bir fotoğrafı, denizlerin korunmasına yönelik bir çağrı niteliği taşıyor. Mavi Gezgin – Dünya Denizleri, okyanusların sunduğu eşsiz yaşamı belgeleyerek, insanlara bu muhteşem ekosistemlerin değerini bir kez daha hatırlatıyor.

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        The Replika Yayınları etiketiyle yayımlanan bu özel eser, doğa ve su altı tutkunlarının kaçırmaması gereken bir başyapıt. Mavinin büyüsünü Ateş Evirgen’in gözünden keşfetmek için Mavi Gezgin – Dünya Denizleri şimdi raflarda!

        ATEŞ EVİRGEN KİMDİR?

        Ateş Evirgen, 1956 yılında Ankara'da doğmuş bir Türk sualtı fotoğrafçısı ve yazardır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimi sırasında, 1977 yılında aletli dalış eğitimine başladı ve 1982'de sualtı fotoğrafçılığına adım attı. 1993 yılında Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği (PADI) dalış eğitmeni unvanını kazandı.

        1995 yılında "Deniz Magazin" ve 1996'da "Sualtı Dünyası" dergilerini yayımladı ve 2009 yılına kadar Sualtı Dünyası dergisinin editörlüğünü üstlendi. Ayrıca, sualtı fotoğrafçılığının gelişimine katkı sağlamak amacıyla sualtı fotoğraf eğitimleri verdi.

        Yazarın bilinen eserleri arasında Sualtında Fotoğraf Çekmek, Marmara'da Hayat Var Şimdilik, Marmara’da Hayat Var Şimdilik 2 ve Fotoğraflarla Türkiye Deniz Balıkları bulunmaktadır. Bu eserleriyle sualtı dünyasının zenginliklerini ve biyoçeşitliliğini geniş kitlelere tanıtarak, deniz yaşamının korunmasına dikkat çekmiştir.

        Ateş Evirgen, sualtı fotoğrafçılığı alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'de bu sanatın öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak, sualtı biyoçeşitliliğinin belgelenmesi ve korunması yönünde önemli projelere imza atmıştır.

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        #Ateş Evirgen
        #sualtı
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