Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında yazdığı yazı deşifre edilip sergilendi

SİPERLERİN UZATILMASINI İSTEMİŞ

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı olduğu dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısı ve ıslak imzası ile kaleme aldığı belge ile ilgili bilgi veren Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Teknik Uzman Elerki Özgün Fidan, "Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde Mustafa Kemal Atatürk'e ait çok özel imzalı belgeler var; emirler yer alıyor. Bu belgelerde birinde 4 ana başlıktan bahsedebiliriz. Bunlar içindeki en önemlilerinden biri; Enver Paşa'nın harp alanını ziyaret etmesi ve buradaki düzenden çok memnun olduğunu bildirmesi. Bir diğeri de kolluk kuvvetlerinin siperlerde almış olduğu güvenlik önlemlerin artırılmasına ve siperlerinin uzatılmasına ilişkin verdiği emirler" dedi.