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Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında yazdığı yazı deşifre edilip sergilendi

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında, yarbay rütbesi ile el yazısıyla kaleme alıp, imzaladığı 19'uncu Fırka Emri deşifre edildi

20.10.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, geçen ay Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde, Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv, koleksiyon kitaplar yer alıyor. DHA'nın haberine göre merkezin dikkat çeken belgeleri arasında, bir koleksiyonerin bağışladığı 19'uncu Fırka Emri de bulunuyor. 

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında, yarbay rütbesi ile kendi el yazısıyla yazdığı, Kemalyeri Karargahı'ndan; Kuzey Grubu Kumandanlığı, 16'ncı Fırka Kumandanlığı, Sağ, Sol, Merkez ve Kabatepe Grubu kumandanlıkları, Topçu Kumandanlığı, Süvari 25'inci Alay Komutanlığı, 13'üncü Alay Kumandanlığı ve Baştabipliğe gönderdiği 19'uncu Fırka Emri, uzmanlarca deşifre edilip, araştırmacıların hizmetine sunuldu.

  • İŞTE 19'UNCU FIRKA EMRİ'NİN DETAYLARI

    Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 Mayıs 1915 tarihli 19'uncu Fırka Emri'nde şu ifadeler yer alıyor:

  • "Bütün cephelerdeki vaziyetlerde değişiklik yoktur. Düşmanın bütün harp hattımız üzerinde geceleri yakından keşif yapmakta olduğu anlaşılmakta ve daima tedbirli bulunarak, dikkatli ve cesur keşif kolları oluşturularak düşmanın durumu keşfedilecek, düşmanın keşif kollarımızı esir etmemesine dikkat edilecek ve keşfine engel olunacaktır. Düşman yakınında bulunan siperler, fazla askerle işgal edilecek şekilde bir an önce uzatılıp genişletilecektir.

  • Sabahleyin, Kabatepe civarındaki topçularımızın yaptığı atışta mermilerin, Arıburnu İskelesi'ne ve civarındaki kayıklara isabet ettiği ve öğleden sonra düşmanın Arıburnu İskelesi'nden 2 duba ve 6 istimbotla yaralılarını taşıdığı ve Kemikli Jandarma gözetleme postasından bildirilmiştir. Bugün Kemalyeri'ndeki karargahı teşrif buyuran Başkomutan Vekili Paşa Hazretleri, muharebe vaziyetimiz hakkında takdir buyurmuşlar ve hepimizi göstermiş ve göstermekte olduğumuz kararlılık, sabır ve cesaretten dolayı tebrik etmiştir."

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