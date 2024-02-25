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BİZİM RENKLERİMİZ- DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU

27 ŞUBAT-20.00- AKM TİYATRO SALONU

Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenecek olan ‘Bizim Renklerimiz’ isimli programda canlı orkestra eşliğinde; sıla hasreti, aşkın yüceliği ve sevinçler türkülerle dile getirilecek. Anadolu'nun farklı renkleri, Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği yöresel halk danslarının seçkin örnekleriyle izleyicilerle buluşacak. Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya’nın yönetiminde gerçekleşecek etkinlik, 27 Şubat saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda izleyici ile buluşacak.

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II. MEHMET- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ- PRÖMİYER

28 ŞUBAT 20:00- 2 MART- 16.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

24 Şubat’ta prömiyeri gerçekleştirilen, G.Rossini’nin ünlü eseri ‘II Mehmet’ ( Maometto II) Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in aşk hikayesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez kendi dili olan İtalyanca seslendirilen eserin başrollerini, Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II.Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor.

GISELLE- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

29 ŞUBAT- 20:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

AKM Türk Telekom Opera Salonunda sezon başından itibaren büyük ilgiyle izlenen ‘Giselle’ balesi, 29 Şubat Perşembe saat 20.00’de bir kez daha sanatseverlerle buluşuyor. Konusu Alman şairi Heinrich Heine'nin ‘Almanya Üzerine’ adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan ‘Giselle’, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle balenin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Kırsal yaşam biçimi ile olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan, doğaüstü öğelerle dolu olan ‘Giselle’ balesi, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘Loys’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor.

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İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

1 MART- 20:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, mart ayının ilk konserinde İspanyol ve Çek kültürünün klasik müzikteki sembolü haline gelmiş iki büyük besteciye yer verecek. İspanya’nın en ünlü bestecilerinden J. Rodrigo’nun, ülkesinin güçlü, yerel renklerini işlediği ve bu yüzden ‘Pastoral’ adını taşıyan Flüt Konçertosu’nu, orkestranın değerli üyesi Bülent Evcil yorumlayacak. Ardından Çek ulusal müziğinin en büyük temsilcisi A. Dvořák’ın özlemle döndüğü memleketinde, bir kır evinde bestelediği, kuş cıvıltılarıyla dolu ‘Sekizinci Senfonisi’ seslendirilecek. Orkestrayı Amerikalı şef Ryan McAdams yönetecek.

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VEDA- TİYATROKARE

1 MART- 20:30- AKM TİYATRO SALONU

Ayşe Kulin'in sevilen eseri ‘Veda’, Nedim Saban’ın uyarlaması ve yönetimiyle 1 Mart'ta AKM Tiyatro Salonunda tiyatroseverlerle buluşacak. Ayşe Kulin'in Osmanlı'nın son maliye nazırı olan dedesi Ahmet Reşat'ı anlattığı otobiyografik roman, Kurtuluş Savaşı yılları ve Cumhuriyet'in kuruluşunu sımsıcak bir konak ve aşk hikâyesi olarak anlatıyor. Romanın tiyatro oyunu olarak uyarlanmış halinde, başrollerde usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli ve Leyla Feray sahnede yer alacak.

TAMAMLA BİZİ EY AŞK- ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSU

2 MART- 20:00- AKM TİYATRO SALONU

Ali Poyrazoğlu'nun kaleme aldığı ve Güneş Berberoğlu ile Melih Erener’in de rol aldığı ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ isimli interaktif güldürüde, ilişkiler mizahi bir dille ele alınıyor. Evlilik terapisi alanında uzmanlaşmış bir çiftin hikayesi üzerinden seyircilere ilişki ipuçları sunuluyor. Oyun, 2 Mart'ta saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

LA NOSTALGIA- AYKUT YILMAZ- KAHVE KONSERLERİ

2 MART-11.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

Tenor Aykut Yılmaz’ın yorumuyla 60’lar, 70’ler ve 80’lerin en bilinen hafızalara kazınmış şarkıları Kahve Konserlerinde dinleyicisiyle buluşacak. Sevgiliye, aileye, doğaya, hayata, sanata duyulan sevgiyi anlatan opera aryaları, müzikal tiyatro şarkıları, Lied'ler ve Türkçe şarkılardan oluşan nostalji yolculuğu 2 Mart Cumartesi günü saat.11.00’de dinleyicisiyle buluşuyor.