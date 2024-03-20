Atatürk Kültür Merkezi'ne 'BraVo' ödülü

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Başkent Moskova’da Bolşoy Tiyatrosu (Büyük Tiyatro) Uluslararası 6. BraVo Profesyonel Müzik Ödülü töreni düzenlendi. Programa; çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının yanı sıra yetkilileriyle Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç de katıldı.

Törende, Rusya’nın yanı sıra Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Belarus, Hindistan, İran, Güney Afrika ve Mısır’dan opera ve bale sanatçıları ödül aldı.

Yeniden inşa edilerek abidevi bir eser haline getirilen, İstanbul’un sembol yapılarından AKM de 'En İyi Konser / Tiyatro Mekânı Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde; AKM’nin dünya standartlarındaki özelliklerini anlatan bir video gösterildi.

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AKM’ye verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü’nü, merkez adına; Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Büyükelçi Bilgiç aldı. Bilgiç, yaptığı konuşmada, AKM’nin İstanbul'un ve Türkiye'nin sanatsal hafızasına kazınmış mimari bir eser olduğuna dikkati çekerek, jüri üyeleri tarafından yılın konser ve tiyatro merkezi seçilmesinden ötürü gurur duyduğunu söyledi.

AKM Hakkında;

Atatürk Kültür Merkezi, önceki mimarisine selam gönderen yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı. Atatürk Kültür Merkezi; gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanan AKM Türk Telekom Opera Salonu, AKM Tiyatro Salonu, AKM Galeri, AKM Çok Amaçlı Salon, Müzik Platformu, Kayıt Stüdyosu, Çocuk Sanat Merkezi, AKM Kütüphane ve AKM Yeşilçam Sineması ile bünyesinde yer alan restoran ve kafeleriyle toplamda 95.000 m2 alanda İstanbul’un merkezinde konumlanıyor. AKM, günlük buluşmalardan opera ve baleye, tiyatrodan konserlere, sergilerden çocuk atölyelerine, dönemsel olarak düzenlediği çeşitli sanat festivallerinden sempozyumlara uzanan seçkisiyle şehrin sanat alanında en çok ziyaret edilen ve ilgi gören merkezlerinin başında geliyor. AKM ayrıca bünyesinde barındırdığı cafe, restoran ve dinlenme alanlarıyla günden geceye uzanan buluşmaların en nadide adresi.

Tüm bunların yanı sıra AKM birçok festivale ev sahipliği yaptı. Başta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olmak üzere, AKM bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Sanat Festivali, çeşitli kısa film festivalleri, Boğaziçi Film Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Günleri, Uluslararası Distopya Film Festivali, Ödüllü Filmler Haftası, İKSV Müzik Festivali, Akbank Caz Festivali, İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali gibi birçok festivalin de mekânı oldu.

AKM 2021’deki açılışından bugüne kadar 3123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.