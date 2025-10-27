Habertürk
        Ataşehir'de ıslak yolda kayan hafriyat kamyonu yan yola girdi

        Ataşehir'de ıslak yolda kayan hafriyat kamyonu yan yola girdi

        Ataşehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yan yola girdi. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 22:39 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:39
        Yolda kayan hafriyat kamyonu yan yola girdi
        Kaza, saat 21.30 sıralarında D100 Karayolu Yeni Sahra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan kamyon, yan yola girerek durabildi.

        İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

