Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 23.12.2023 - 02:44 Güncelleme: 23.12.2023 - 02:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.
AA'nın haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.