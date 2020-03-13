"HEP BİZİMLESİN"

Çika ile bir pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Demirer, paylaşımına şu notu düştü:

Sensiz bir yıl geçti... En çok da seni hunharca güldürmeyi özledim Zafer ağabey ve senin neşenle bizi donatmanı... Hep bizimlesin ağabeylerin güzeli. Nurlar içinde uyu Zafer Çika...