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        Haberler Spor Futbol İspanya Aston Villa Sportif Direktörü Monchi: Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var - Futbol Haberleri

        Aston Villa Sportif Direktörü Monchi: Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var

        İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu. İngiliz kulübünün sportif direktörü Monchi, 20 yaşındaki genç yıldızı kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:28
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        • 1

          İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo (Monchi), Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i takip ettiklerini açıkladı.

        • 2

          "Monchi" lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna verdiği demeçte, Arda Güler'i iyi tanıdığını söyledi.

        • 3

          "ASTON VILLA'YA ÇEKİCİ GELEBİLECEK BİR OYUNCU"

          Arda için "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu." diyen Monchi, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız birçok şey Arda Güler'de var." dedi.

        • 4

          "SAHADA ORTAYA KOYDUĞU BİR KARAKTER VAR"

          "Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu." şeklinde konuşan Monchi, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

        • 5

          Temmuz 2023'den bu yana Aston Villa'nın sportif direktörü olan Monchi, özellikle 2000-2017 arasında Sevilla'da elde ettiği başarılarla tanınıyor.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla bu sezon 31 resmi maça çıkarken, 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

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