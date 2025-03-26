Aston Villa Sportif Direktörü Monchi: Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var

"ASTON VILLA'YA ÇEKİCİ GELEBİLECEK BİR OYUNCU"

Arda için "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu." diyen Monchi, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız birçok şey Arda Güler'de var." dedi.