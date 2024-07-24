ASMR'nin beyindeki etkileri: Fısıltıların ve seslerin sırrı ne, neden bazı insanları rahatlatıyor?

ASMR HAKKINDA KİTAP YAZDI, PODCAST HAZIRLADI

ASMR hakkında bir kitabı ve podcast'i de bulunan Richard, ASMR içerik oluşturucularının bunu bazen izleyicileriyle bir aşinalık duygusu yaratarak başardığını söyledi. 2018 yılında yapılan bir çalışmada Richard ve meslektaşları, ASMR tetikleyicilerinin çoğunun "bağlı davranışlarla", yani arkadaşlar, ebeveynler ve çocuklar ve romantik partnerler gibi kişiler arası yakın bağları olan insanlar arasında değiş tokuş edilen şefkatli davranışlarla ilgili olduğunu öne sürdüler.