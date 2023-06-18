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Aslı Samat'tan bikinili poz: Göbeğimin iki hâli de gerçek! 108 kilo vermişti... - Günün magazin haberleri

Aslı Samat'tan bikinili poz: Göbeğimin iki hâli de gerçek

Geçirdiği tüp mide ameliyatıyla 108 kilo veren Aslı Samat, bikinili fotoğraflarını photoshop yapmadan paylaştı. Deformelerini gizlemek yerine kendisiyle barışık olduğunu gözler önüne seren oyuncu, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" ifadelerini kullandı

Giriş: 18.06.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği tüp mide ameliyatı sonucu geçiren oyuncu Aslı Samat, 108 kilo vererek adeta bambaşka biri olmuştu. 

  • Değişimiyle gündem olan Aslı Samat, çıktığı tatilde bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. 

  • "ÇATLAKLARIM KENDİNİ AŞMIŞ"

    Bikinili fotoğraflarını photoshop yapmadan yayımlayan Aslı Samat, deformelerini gizlemek yerine kendisiyle barışık olduğunu gözler önüne serdi ve şu ifadeleri kullandı: Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi.

  • "SABAH PİZZA İLE KAHVALTI YAPIYORDUM"

    Öte yandan Aslı Samat, bir dönem sabahları pizza ile kahvaltığı yaptığını söylemişti.

    32 yaşındaki oyuncu, "Bir gece yarısı sinir krizi geçirdim. Mutsuzdum... Aşk yok, iş yok, para yok, hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda... O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım, sabah kalktım anneme, 'Tüp mide ameliyatı olacağım' dedim. O dönem bir iş yapabildim. Otobüste ikili koltuklara oturamıyordum, utanıyordum. Sabah kalkıyordum, pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" demişti.

  • "TEKRAR KİLO ALMAYACAĞIMI BİLİYORUM"

    Aslı Samat, daha sonra "Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum. Kıyafet bulamadığım için elbiselerimi annem dikiyordu. Eski kıyafetlerimi saklamıyorum, hepsini dağıttım. Tekrar o kadar kilo almayacağım biliyorum" şeklinde konuşmuştu.

  • "VÜCUDUMDA DEFORMASYONLAR OLDU"

    "Sosyal medyada DM (Direkt mesaj) kutum değişti. Evlilik teklifleri alıyorum" diyen Aslı Samat, "Bu arada zayıfladığım için değil, bu kiloda olduğum için geliyor o mesajlar. Kilo verdikten sonra en yakınlarımdan bile beni tanıyamayanlar oldu. Vücudumda deformasyonlar oldu. Bir takım estetik operasyonları da geçirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş
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