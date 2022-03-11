"BEN DEĞİL, ONLAR TERK ETTİ"

Bekiroğlu'na, eski sevgilisi ile yeni aşkını görünce mekanı terk ettiği iddiaları da sorulmuştu.

Aslı Bekiroğlu, "Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim... Onlara da mutluluklar dilerim. Ben yalnızım..." açıklamasını yapmıştı.