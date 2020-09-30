24 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına şu notu düştü:

Ellerimi (evet ellerimi) daha fazla yemiyim diye ellerime, kafamın içindekileri ve ruhumu çizdirdim ki, "kafamı yemem herhalde" dedim. Cümle de saçma sapan, düşük bir şey oldu. TDK sorumluları gelir şimdi.