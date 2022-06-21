Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Aralık 2020'de Can Koçkan ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandırmıştı. Bekiroğlu, daha sonra Ocak 2021'de müzisyen Çağrı Telkıvıran ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikili, bir yıl sonra ilişkilerini noktalamıştı.