Aslan gibi rekor

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birkaç hafta önce Avengers: Endgame'in, Avatar'ı geçip, 2 milyar 790 milyon dolarla 'Tüm Zamanların En Çok Hasılat Yapan Filmi' olmasının ardından şimdi de Hollywood'un dev stüdyosu Disney bir rekora imza attı.
Animasyon klasiği Aladdin'in Will Smith'li 'canlı' versiyonunun 1 milyar dolar hasılat barajını geçtiği hafta Disney de yılın ilk 7 ayında 7 milyar 670 milyon dolarla kendisine ait olan rekoru kırdı.
Bu hafta sonu itibarıyla vizyondaki 10. gününde 962 milyon dolar hasılata ulaşan ve birkaç gün içinde 1 milyar doları geçmesi beklenen Aslan Kral'la filmlerinin ABD dışındaki toplam hasılatını da 5 milyar doların üzerine çıkaran Disney, bunu başaran ilk Hollywood stüdyosu oldu.
Şu ana kadar tüm dünyada bin salondan fazla vizyona giren filmlerin topladığı 16 milyar dolar hasılatın yüzde 45'ini elde eden Disney, halen vizyonda olan ve şu ana kadar 918 milyon dolar hasılat yapan Toy Story 4'ün de 1 milyar dolar barajını geçerse bir sezonda milyar dolar barajını geçen en çok film hedefine de ulaşacak.
Disney, yıl sonuna kadar Star Wars-Rise of Skaywalker ve Frozen 2 gibi milyar dolar barajını rahatlıkla aşması beklenen filmlerini vizyona sokarak yıllık bazda da hasılat rekorunu kırması bekleniyor.
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