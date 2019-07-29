Aslan gibi rekor

Şu ana kadar tüm dünyada bin salondan fazla vizyona giren filmlerin topladığı 16 milyar dolar hasılatın yüzde 45'ini elde eden Disney, halen vizyonda olan ve şu ana kadar 918 milyon dolar hasılat yapan Toy Story 4'ün de 1 milyar dolar barajını geçerse bir sezonda milyar dolar barajını geçen en çok film hedefine de ulaşacak.