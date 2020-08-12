S.K. ve askere gidecek oğlu B.K, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde eğlence düzenledi. Eğlencede sosyal mesafeye uyulmadığını gösteren görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yer alması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

AA'nın haberine göre, S.K. ile oğlu B.K'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

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