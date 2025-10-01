Habertürk
        Asker uğurlaması için tüneli kapattılar | Son dakika haberleri

        Asker uğurlaması için tüneli kapattılar

        Kağıthane'de asker uğurlaması yapan bir grup, tüneli trafiğe kapatarak diğer araçların geçişini engelledi. Tünel kameralarına yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen polis, 10 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 6'sı emniyette, 4'ü ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trafiği tehlikeye atan gruba toplam 27 bin 894 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 20:04 Güncelleme: 01.10.2025 - 20:04
        Asker uğurlaması için tüneli kapattılar
        Kağıthane'de asker uğurlaması yapan bir grup tüneli trafiğe kapattı. Tünel kamerası görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri 10 şüpheliyi tespit edip yakaladı. Şüphelilere toplam 27 bin 894 lira ceza kesildi.

        Olay 28 Eylül günü Kağıthane Tüneli’nde meydana geldi. Otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup tüneli trafiğe kapatıp diğer sürücülerin geçişini engelledi. Tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, askere uğurladıkları kişiyi havaya atarak konfetiler ile kutlama yaptı.

        Tünel kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yolu kapatarak trafiği tehlikeye atan kişilerin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu H.K. (34), U.K.(23), M.A. (29), O.Ö.(30), A.A.(22), F.Ç.(29) isimli sürücüler ve F.D. (23), S.E. (21), E.Y. (20), M.B.' (20) yakalandı. Şüphelilerden 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 10 şüpheliye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplam 27 bin 894 lira para cezası uygulandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
