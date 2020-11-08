'Aşk Ne Güzel Şey' yayında

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Piyanist, besteci ve söz yazarı kimliğiyle ön plana çıkan Erkin Arslan, bu projesinde Buray ve Evrencan Gündüz ile birlikte sürpriz bir projeye imza atıyor. 'Aşk Ne Güzel Şey' şarkısı için bir araya gelen üçlü, güz mevsiminin melankolik ruhunun aksine Kasım'da yaşanan aşkların en romantik halini dinleyenlere naif bir dille aktarıyor.



Sözleriyle aşkın bir sanat olduğu düşüncesini açık bir şekilde ifade eden Arslan, şarkısında yeni başlangıçlara yelken açmanın umudunu yansıtıyor.



Bir beklenti içerisine girmeden, temelinde özgürce sevebilme duygusu barındıran aşkın, ne denli derin bir etkiye sahip olabileceğini vurgulayan sanatçı, dinleyenlere etkili bir çalışma sunuyor.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Erkin Arslan'a ait olan şarkının mix'i Sarp Özdemiroğlu, mastering'i Çağlar Türkmen imzası taşıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde Askania adlı mekanda Ertuğrul S. Doğan yönetmenliğinde çekilen klibe üçlünün keyifli görüntüleri eşlik ediyor.



Erkin Arslan'ın sevilen sanatçılar Buray ve Evrencan Gündüz ile birlikte seslendirdiği yepyeni teklisi 'Aşk Ne Güzel Şey', tüm dijital platformlarda yerini aldı.