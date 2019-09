Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü ile izleyicinin kalbinde taht kuran Aşk Ağlatır'ın 2. bölüm 3. fragmanında, Gözyaşlarına hakim olamayan Ada’nın Yusuf’a, “Seni tekrar kaybetmek istemiyorum. İstanbullu sen benim kahramanımsın!” sözleri heyecanı yükseltiyor. Kavuşan Yusuf ve Ada’nın mutlulukları gözlerinden okunurken, yeni bölüme duyulan merak giderek artıyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana gelecek.

Aşk Ağlatır’ın Pazar akşamı ekrana gelecek 2. bölümünde Yusuf’un başına gelenlerden habersiz Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalakalmıştır. Neredeyse kimseyi tanımadığı bu koca şehirde, parasız ve ne yapacağını bilmez haldeki genç kadın yine de kolayca zorluklara teslim olacak gibi değildir. Yusuf’un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanır, onu bulmak için elinden geleni yapacaktır. Yusuf ise diğer yandan mahkemeye çıkarılacaktır. Ada’ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yapar Yusuf. Yine de ikilinin birbirine kavuşması kolay olmayacaktır. Üstelik Mustafa ve İsmail de Ada’nın peşine düşmüştür. İsmail, Ada’ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail’i durdurmak zorunda kalır. Peki, bunun nasıl bir bedeli olacaktır?

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.