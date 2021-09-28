Fabrikada asit kuyusu faciası: 2 ölü, 8 yaralı

FACİA! Fabrika sahibi ve bir işçi asit kuyusuna düştü! - Haberler

AA

Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş (60), inşaat çalışmasını kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü.

Durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü, Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Kurtuluş ile Karahüyüklü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurtarma çalışması sırasında asitten etkilenen 8 işçi ise aynı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.