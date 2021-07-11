AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

#link#https://enabiz.gov.tr/#E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN#normallink#