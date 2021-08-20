Bursa'da mahalle muhtarı Ergün Kahraman'ın (48) aşı olmaya ikna edemediği ailesinden annesi Emine Kahraman (74) koronavirüsten yaşamını yitirdi. Diğer aile bireylerinin de koronavirüse yakalandığını belirten Kahraman, "Günü gelince şimdi hepsi aşı olmayı düşünüyor" dedi.
Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahalle Muhtarı Ergün Kahraman 2 doz koronavirüs aşısı yaptırırken, annesi, eşi ve kızını Kovid-19 aşısı olmaya ikna edemedi. Yaklaşık 2 hafta önce Kahraman'ın teyzesi, kendilerini ziyaret etti. Sonradan koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan teyzesi, hastalığı annesi ve eşine bulaştırdı. Kahraman'ın Bandırma'dan bir günlüğüne gelen kızı da koronavirüse yakalandı. Kahraman'ın annesi Emine Kahraman, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra entübe edilen Emine Kahraman, pazar günü hayatını kaybetti.
ANNENİN VEFATINDAN SONRA YİNE İKNA OLMAYAN EŞİ VE KIZI DA KORONA ÇIKTI
Ailedeki tek Kovid-19 aşısını kendisinin olduğunu söyleyen Kahraman, annesinin vefatından sonra eşi ve kızının aşı olmadığı için çok pişman olduğunu söyledi. Annesinin vefatı nedeniyle üzüntülü olduğunu belirten Kahraman, herkesi aşı olmaya davet etti. Yaşadıkları süreci anlatan Ergün Kahraman, "Kurban Bayramı'nda teyzem, annemi ziyarete geliyor. Teyzem koronavirüs olduğunu bilmediği için güzelce muhabbet ediyorlar. Sonra birkaç gün içerisinde önce teyzem arkasından da annem rahatsızlanıyor. Ben annemi kucaklayarak hastaneye götürdüm. Orada pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu arada bu kadar temasıma rağmen ben pozitif olmadım, testlerim hep negatif çıktı çünkü ben aşılıydım.
BEN YAŞLIYIM BU SAATTEN SONRA GEREK YOK EVDEN ÇIKMIYORUM
Anneme defalarca aşı olması için telkinde bulunmama rağmen bir türlü ikna edemedim. 'Ben yaşlıyım bu saatten sonra gerek yok evden çıkmıyorum' diyerek aşı olmak istemedi. Ama bu hastalık uzaktan gelmiyor, yakınlardan geliyor. Anneme de teyzemden bulaştı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Annemden sonra eşime, kız kardeşime, enişteme bulaştı. Eniştem de annesine bulaştırdı. O teyzenin 10 kere ameliyat olmuştu ve çeşitli kronik rahatsızlıkları vardı. Ona bir şey olacak diye çok korktuk ama iyileşti çünkü aşılıydı. Benim kızım Bandırma´dan bir günlüğüne bize gelmişti. O da pozitif olup hastalığı Bandırma'ya taşıdı. Pozitif olanların hepsi aşısız" dedi.
'AŞI OLMAMAK PAHALIYA MAL OLDU'
Eşi ve kızının günü gelince aşı olacağını söyleyen Kahraman, "Çok üzüldük. Bazı insanlar aşı olmama hakkımı kullanıyorum diyor ancak aşı olmama hakkı bazen çok pahalıya mal oluyor. Gençler bir şey olmaz diye düşünüyor. Gence yaşlıya bakmıyor bu aşılarımızı olmamız gerekiyor. Ben aşı olduğum için bu kadara pozitifin arasında negatif kalabildim. Annem vefat ettikten sonra ailem aşı olmadıkları için çok pişman oldular. Günleri geldiğinde hepsi aşı olmayı düşünüyor. Annem aşı olmak istemedi ikna edemedik" diye konuştu.
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