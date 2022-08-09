"Vaskülit ile savaşıyorum!"

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2015 yılında Mila Kunis ile nikah masasına oturan Ashton Kutcher (44), bir yıldan fazla bir süredir işitme, görme ve yürüme yeteneğini etkileyen ciddi bir otoimmün hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı.

"TÜM DENGEMİ KAYBETTİM"

CNN'in haberine göre; Kutcher, "İki yıl önce olduğu gibi vaskülit formuna sahiptim. Bu garip..." dedi.

Sağlık durumuyla alakalı konuşan Ashton Kutcher, "Görüşümü, işitme duyumu, tüm dengemi kaybettim. Her şeyi yeniden kurmayı sevmem bir yılımı aldı." ifadelerini kullandı.

"HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Sözlerini sürdüren Kutcher, "Bir daha görebilecek miyim, bilmiyorum. Tekrar duyabilecek miyim, bilmiyorum. Hayatta olduğum için şanslıyım." dedi.

Ashton Kutcher'ın temsilcisi ise konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

VASKÜLİT NEDİR?

"Vaskülit", kan damarlarının iltihaplanmasına neden olan çeşitli durumlar için kullanılan genel bir tıbbi terimdir. Kan damarı duvarında, kalınlaşma, zayıflama, daralma ve yara izi gibi değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler kan akışını kısıtlayarak organ ve doku hasarına sebebiyet verir.

Fotoğraflar: AP