"ONLARI ERİTMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUN?"

Paylaşımda Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood'un şarkı söylediği duyuluyor. Bu esnada esprili konuşmalar yapan Ashton Kutcher, Mila Kunis'e, "Çocukların üzerine su mu döküyorsun, Onları eritmeye mi çalışıyorsun, Bu çok gülünç... Neler oluyor?" diye soruyor. Eşinin konuşmaları karşısında kahkaha atan Kunis, de "Çocuklarımıza banyo yaptırıyoruz. Bu hafta içinde dördüncü kez..." diyor.