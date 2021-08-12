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Mila Kunis-Ashton Kutcher çifti: Çocuklarımızı bu hafta dördüncü kez yıkadık - Magazin haberleri

Mila Kunis-Ashton Kutcher çifti: Çocuklarımızı bu hafta dördüncü kez yıkadık

Geçtiğimiz ay yaptıkları bir açıklamada çocukları Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood'u her gün yıkamadıklarını söyleyen oyuncu çift Mila Kunis ile Ashton Kutcher, önceki gün oğulları banyo yaptığı esnada çektikleri videoyu yayınladı. Kunis, paylaşımında, "Bu hafta dördüncü kez çocuklarımıza banyo yaptırıyoruz. Bu çok fazla..." ifadelerini kullandı

12.08.2021 - 16:06 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2015 yılında nikah masasına oturan Mila Kunis (37) ile Ashton Kutcher (43), Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayında çocuklarını sadece üzerlerinde kir gördükleri zaman yıkadıklarını söylemişti.

    Açıklamalarıyla gündem olan Kunis ile Kutcher, geçtiğimiz gün sosyal medyadan, oğulları yıkandığı esnada banyoda çektikleri videoyu yayınladı.

  • "ONLARI ERİTMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUN?"

    Paylaşımda Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood'un şarkı söylediği duyuluyor. Bu esnada esprili konuşmalar yapan Ashton Kutcher, Mila Kunis'e, "Çocukların üzerine su mu döküyorsun, Onları eritmeye mi çalışıyorsun, Bu çok gülünç... Neler oluyor?" diye soruyor. Eşinin konuşmaları karşısında kahkaha atan Kunis, de "Çocuklarımıza banyo yaptırıyoruz. Bu hafta içinde dördüncü kez..." diyor.

  • "ÇOCUKLARIN VÜCUT YAĞLARI YOK OLACAK"

    Mila Kunis'in, daha sonra "Bu çok fazla..." dediği duyuluyor. Ashton Kutcher de eşinin sözlerine katıldığını belirterek, çocukların vücut yağlarının tamamen yok olacağını belirtiyor.

  • "BEBEKLERİNİ HER GÜN YIKAYAN BİR EBEVEYN OLMADIM"

    Öte yandan Kunis, "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadım." diye konuşmuştu. Ünlü yıldız, eşiyle birlikte çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını belirtmişti.

  • "BENİM ÇOCUKLUĞUMDA SICAK SUYUMUZ YOKTU"

    Padman'ın, Mila Kunis'e yönelttiği günlük duş alma ile ilgili soruya oyuncu, "Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım." yanıtını vermişti. Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirmişti.

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