ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ara zam ile ilgili gündemde henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın daha önceki haftalarda asgari ücrete zam sorusuna 'Asgari ücret ara zammı henüz gündemde değil, enflasyon düşüşü bekliyoruz, bir aksilik olursa asgari ücrete zam konusu o zaman gündeme gelebilir' açıklamalarında bulunmuştu.