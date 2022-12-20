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ASGARİ ÜCRET TOPLANTI | Asgari ücret komisyonu 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?Asgari ücret 3. son toplantı bugün mü, saat kaçta?

Asgari ücret zammı belirleniyor! İşte asgari ücret toplantısı saati...

Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı tarihi belli oldu. 20 Aralık Salı yani bugün gerçekleştirilecek toplantı ile asgari ücret zammı hakkında detaylar gündeme gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İşte asgari ücret toplantısı saati ve konuyla ilgili güncel bilgiler...

Giriş: 20.12.2022 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları gündeme geldi.  2023 yeni asgari ücret zammına dair yapılan son açıklamaları ve 3. asgari ücret toplantısına dair bilgileri haberimizde derledik. İşte "Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı...

  • ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti.

    Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık saat 14.00'da yapılacak.

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

    2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

  • 2. TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

    ''ASGARİ ÜCRETE DESTEK TALEBİMİZİ YİNELEDİK''

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

  • VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

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