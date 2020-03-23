AA

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, firmanın yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunması ve faaliyet gösterilen alanın niteliği, Türkiye açısından önemi itibarıyla üretim ve tasarım faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin 24 madde halinde sıralandığı açıklamada, çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, yerleşke giriş-çıkışlarında okutulan avuç içi taraması uygulamasına son verildiği, asansörlerin iptal edildiği ve tüm çalışanlara acil tıp teknisyenleri tarafından günlük olarak vücut ısı ölçümlerinin yapıldığı kaydedildi.

Kurum yerleşkelerinde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde temas azaltıcı tüm tedbirlerin uygulandığına dikkati çekilen açıklamada, "ASELSAN, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine yönelik olarak yaptığı ilk açıklamalardan bugüne kadar yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunmasına ve uygun bir çalışma ortamının sağlanmasına yönelik olarak gereken tüm önleyici tedbir ve kararları almıştır." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN'ın faaliyet alanlarının kritik öneme sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanların niteliği itibarıyla ASELSAN’da üretim ve tasarım faaliyetlerinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği, ülkemizin savunma ve güvenliği açısından kritik önemi haizdir.

AR-GE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ASELSAN Araştırma Merkezi Biyosavunma Bölümünde virüse karşı hassas optik biyosensör yöntemiyle tanı koyulmasına ilişkin Ar-Ge çalışması başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Daha önce araştırma merkezimiz tarafından daha küçük boyutta olan Hepatit-B virüsünün tespit edilmesinde elde edilen başarıya bu konuda da ulaşılacağını umuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Şirketin, ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği aracılığıyla sağlık çalışanlarının malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yardım kampanyası başlattığı kaydedildi.

'ASELSAN DURMAZ'

"ASELSAN ne zaman mı durur?" diye sorulan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Devletimiz içinde bulunduğumuz virüs tehdidi ve salgın hastalıkla mücadele kapsamında savunma sanayisine yönelik bir üretimi durdurma kararı almadıkça ASELSAN durmaz. Askerimiz cephedeyken; bizim çözümlerimizi beklerken; çalışanlarımız ürettiğimiz çözümlerde bazen bir saniye bazen bir saniyeden bile az bir zamanın peşindeyken; ülkemizin bekasında sorumluluğumuz varken; milletimizin güveni ve umudu olmaya devam ederken; binlerce tedarikçimiz ve çalışanlarının durumu bize bağlıyken; kısacası ASELSAN karar alırken sadece 8000 kıymetli çalışan için değil 80 milyonluk ailesi için karar alırken; kurumsal değerlerimiz iş birliği, güven, mükemmellik, gelişim ve yenilikçilik iken; değerlerimizi 80 milyon ile paylaşmayı hayal ederken ASELSAN durmaz, duramaz, aklımız da gönlümüz de razı olmaz."