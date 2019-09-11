Arzum Onan, kendisi gibi oyuncu olan Mehmet Aslantu\u011f ile 1996 y\u0131l\u0131nda dünya evine girmi\u015fti. \u0130kili, 2000 y\u0131l\u0131nda o\u011fullar\u0131 Can \u0131 kucaklar\u0131na alm\u0131\u015ft\u0131. Çiftin mutlu evlili\u011fi sürüyor. CAN ÜN\u0130VERS\u0130TEL\u0130 OLDU E\u011flenceli ve romantik pozlar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlayan Aslantu\u011f çiftinin o\u011fullar\u0131 Can, üniversiteli oldu. YET\u0130M MEMED \u0130M\u0130N EVLAT MUTLULU\u011eU... Üniversiteye ba\u015flayan o\u011flu Can ve e\u015fi Mehmet Aslantu\u011f un pozunu sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlayan Onan, heyecan\u0131n\u0131 takipçileriyle payla\u015ft\u0131. Onan, e\u015fi ve o\u011flunun foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan, Yetim Memed imin evlat mutlulu\u011fu ve gururu... O\u011flu koç gibi bir üniversiteli art\u0131k... notuyla yay\u0131nlad\u0131. Ünlü oyuncunun payla\u015f\u0131m\u0131na be\u011feni ve tebrik mesajlar\u0131 ya\u011fd\u0131. Can Aslantu\u011f ise okulunda çekilen bu kareyi sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131.