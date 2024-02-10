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        Haberler Gündem Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Artvin'de meydana gelen heyelan ulaşımı olumsuz yönde etkilendi. Heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:42 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:42
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        Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı
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        Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.

        Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Artvin-Hopa yolu
        #heyelan Artvin
        #haberler
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