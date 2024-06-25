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        Artık yıl nedir? Artık yıllar hangileri, artık yıl nasıl hesaplanır?

        Artık yıl, takvimlerde senede bir kez daha fazla günün bulunduğu bir yılı ifade eder. Bu fazladan gün, dört yılda bir Şubat ayına eklenir, böylece 29 gün olur. Peki, artık yıllar hangileridir ve nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:50
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        • 1

          Artık yıl, takvimlerdeki düzensizlikleri ve güneş yılını daha doğru bir şekilde temsil etmek için kullanılan bir sistemdir. Normal bir yıl 365 gün sürerken, artık yıllar 366 gün sürer. Bu ek gün, Şubat ayına eklenerek 29 gün olmasını sağlar. Artık yıl uygulaması, dünya etrafındaki tam bir turunu yaklaşık 365.25 günde tamamlayan dünyanın yörüngesi ile takvim yılı arasındaki uyumsuzluğu dengelemek amacıyla kullanılır. Bu yazımızda, artık yılın ne olduğunu, hangi yılların artık yıl olduğunu ve artık yılın nasıl hesaplandığını detaylı bir şekilde ele alacağız.

          Artık Yıl Nedir?

          Artık yıl, Gregoryen takvimine göre bir takvim yılının 365 gün yerine 366 gün sürdüğü yıla verilen addır. Normalde bir yıl 365 gün sürerken, artık yıllarda bir gün fazla eklenerek bu süre 366 güne çıkar. Bu ek gün, Şubat ayına eklenir ve Şubat ayı 29 gün olur. Artık yılın temel amacı, dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresi ile takvim yılı arasındaki farkı dengelemek ve bu sayede mevsimlerin kaymasını önlemektir.

          Dünya, güneş etrafındaki tam bir turunu yaklaşık 365.25 günde tamamlar. Bu süre, tam olarak 365 gün olmadığı için her yıl takvimde 0.25 gün, yani 6 saatlik bir fark oluşur. Dört yılın sonunda bu fark toplamda 1 gün eder (0.25 gün x 4 yıl = 1 gün). Bu farkı dengelemek amacıyla dört yılda bir takvim yılına 1 gün eklenir ve bu yıl artık yıl olarak adlandırılır.

          Artık yıl uygulaması, mevsimlerin kaymasını önlemek ve takvim ile astronomik yıl arasında uyumu sağlamak için gereklidir. Eğer artık yıl sistemi uygulanmazsa, takvimde her yıl 6 saatlik bir kayma olacak ve bu durum uzun vadede mevsimlerin yer değiştirmesine neden olacaktır. Örneğin, 100 yıl boyunca artık yıl eklenmezse, takvimde yaklaşık 24 günlük bir kayma meydana gelir ve bu durum, mevsimlerin belirgin şekilde yer değiştirmesi anlamına gelir.

        • 2

          Artık Yıllar Hangileridir?

          Artık yıllar, dört yılda bir gerçekleşen ve takvimde bir gün fazla olan yıllardır. Bu ek gün, Şubat ayına eklenerek bu ayın 29 gün olmasını sağlar. Artık yılların belirlenmesi, Gregoryen takvimi kurallarına dayanır. İşte artık yıl nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı:

          • Dört Yılda Bir Kuralı: Bir yılın artık yıl olabilmesi için 4 ile tam bölünebilmesi gerekmektedir. Örneğin, 2020 yılı 4 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • Yüz Yılda Bir İstisna: Bir yıl, 100 ile tam bölünebiliyorsa ve 400 ile bölünemiyorsa artık yıl değildir. Örneğin, 1900 yılı 4 ile tam bölünebilir ancak 400 ile tam bölünemediği için artık yıl değildir.
          • Dört Yüz Yılda Bir Kuralı: Bir yıl, hem 100 hem de 400 ile tam bölünebiliyorsa artık yıldır. Örneğin, 2000 yılı 400 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
        • 3

          Hangi Yıllar Artık Yıl?

          Artık yıllar, Gregoryen takvimine göre belirlenen ve 365 yerine 366 gün süren yıllardır. Bu ekstra gün, Şubat ayına eklenerek bu ayın 29 gün olmasını sağlar. Artık yılların belirlenmesi, yukarıda açıkladığımız belirli kurallara dayanır ve bu kurallar doğrultusunda hangi yılların artık yıl olduğunu hesaplamak mümkündür. Şimdi artık yıllar hangileridir yakından bakalım:

          • 2000: 400 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • 2004: 4 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • 2008: 4 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • 2012: 4 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • 2016: 4 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • 2020: 4 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • 2024: 4 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • 2028: 4 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
          • 2100: 100 ile tam bölünebildiği halde 400 ile tam bölünemediği için artık yıl değildir.
          • 2400: 400 ile tam bölünebildiği için artık yıldır.
        • 4

          Artık yıllar, takvim yılı ile güneş yılı arasındaki farkı dengeleyerek mevsimlerin kaymasını önler. Dünya, güneş etrafındaki tam bir turunu yaklaşık 365.25 günde tamamlar. Bu nedenle, her dört yılda bir eklenen bu ekstra gün, takvimimizin güneş yılına daha uyumlu hale gelmesini sağlar.

          Artık yıllar, 4 ile tam bölünebilen yıllar olarak belirlenir, ancak 100 ile bölünüp 400 ile bölünemeyen yıllar artık yıl değildir. Bu kurallar doğrultusunda 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi yıllar artık yıllara örnektir. Bu sistem, takvimimizin doğruluğunu ve mevsimlerin düzenini korumak amacıyla kullanılır.

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