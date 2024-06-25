Artık yıl nedir? Artık yıllar hangileri, artık yıl nasıl hesaplanır?

Artık yıl, takvimlerdeki düzensizlikleri ve güneş yılını daha doğru bir şekilde temsil etmek için kullanılan bir sistemdir. Normal bir yıl 365 gün sürerken, artık yıllar 366 gün sürer. Bu ek gün, Şubat ayına eklenerek 29 gün olmasını sağlar. Artık yıl uygulaması, dünya etrafındaki tam bir turunu yaklaşık 365.25 günde tamamlayan dünyanın yörüngesi ile takvim yılı arasındaki uyumsuzluğu dengelemek amacıyla kullanılır. Bu yazımızda, artık yılın ne olduğunu, hangi yılların artık yıl olduğunu ve artık yılın nasıl hesaplandığını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Artık Yıl Nedir?

Artık yıl, Gregoryen takvimine göre bir takvim yılının 365 gün yerine 366 gün sürdüğü yıla verilen addır. Normalde bir yıl 365 gün sürerken, artık yıllarda bir gün fazla eklenerek bu süre 366 güne çıkar. Bu ek gün, Şubat ayına eklenir ve Şubat ayı 29 gün olur. Artık yılın temel amacı, dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresi ile takvim yılı arasındaki farkı dengelemek ve bu sayede mevsimlerin kaymasını önlemektir.

Dünya, güneş etrafındaki tam bir turunu yaklaşık 365.25 günde tamamlar. Bu süre, tam olarak 365 gün olmadığı için her yıl takvimde 0.25 gün, yani 6 saatlik bir fark oluşur. Dört yılın sonunda bu fark toplamda 1 gün eder (0.25 gün x 4 yıl = 1 gün). Bu farkı dengelemek amacıyla dört yılda bir takvim yılına 1 gün eklenir ve bu yıl artık yıl olarak adlandırılır.

Artık yıl uygulaması, mevsimlerin kaymasını önlemek ve takvim ile astronomik yıl arasında uyumu sağlamak için gereklidir. Eğer artık yıl sistemi uygulanmazsa, takvimde her yıl 6 saatlik bir kayma olacak ve bu durum uzun vadede mevsimlerin yer değiştirmesine neden olacaktır. Örneğin, 100 yıl boyunca artık yıl eklenmezse, takvimde yaklaşık 24 günlük bir kayma meydana gelir ve bu durum, mevsimlerin belirgin şekilde yer değiştirmesi anlamına gelir.