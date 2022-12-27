Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar

Arter'de 2 Ocak'ta çevrimiçi rehberli tur

Arter Öğrenme Programı’nda yeni yıl, 2 Ocak Pazartesi günü saat 19:00’da gerçekleşecek çevrimiçi rehberli turla başlıyor!

Giriş: 27.12.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Arter'de 2 Ocak'ta çevrimiçi rehberli tur
HABERTURK.COM

Arter’in, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen çevrimiçi rehberli turları, güncel sergiler etrafında şekilleniyor.

Çevrimiçi rehberli turlar, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan bu turlarda, Arter’in sergi rehberleri tarafından her etkinlikte farklı bir tema etrafında bir araya getirilen eser seçkileri katılımcılarla paylaşılıyor ve yoruma açılıyor.

Yeni yılın ilk çevrimiçi rehberli turu 2 Ocak 2023 Pazartesi günü 19:00–20:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çevrimiçi turlara katılmak için etkinlik tarihinden önce mailto:" turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arter’in fiziksel ortamda düzenlenen turları ise Pazartesi hariç her gün, 13:00 ve 15:00 saatlerinde devam ediyor. Arter’de her Cumartesi 12:00’de İngilizce rehberli turlar da gerçekleşiyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Cam Atatürk' Rahmi M. Koç Müzesi'nde
'Cam Atatürk' Rahmi M. Koç Müzesi'nde
'Hikâyelerin Hikâyesi' Pera Müzesi'nde
'Hikâyelerin Hikâyesi' Pera Müzesi'nde
Yeni sergi 'Zamane İstanbulları'
Yeni sergi 'Zamane İstanbulları'
'Heykelin Sözü' İş Sanat'ta
'Heykelin Sözü' İş Sanat'ta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.