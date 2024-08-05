Arter çocukları sanatla buluşturuyor

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Arter, güncel sergilerinden hareketle şekillenen etkinlikleriyle çocukları çağdaş sanatla buluşturmaya devam ediyor. Arter Öğrenme Programı kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik hem çevrimiçi hem de fiziksel ortamda düzenlenen atölyeler, her çocuğun kendi bakış açısını paylaşmasına özen gösteriyor.

“SÜZÜLEN KUYRUĞUM, UÇUŞAN KANATLARIM”

4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Süzülen Kuyruğum, Uçuşan Kanatlarım” başlıklı atölye, 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 11:00’de Arter’in Atölye alanında, Arter Öğrenme Programı yürütücülüğünde gerçekleşecek. Atölye, katılımcıları Jackie Matisse’in Uçurtma Zamanı başlıklı sergisinde yer alan ve Arter’in çeşitli mekânlarında süzülen uçurtma kuyruklarını keşfetmeye çağırıyor. Jackie Matisse’in kimi zaman gökyüzünde uçuşan kimi zamansa sualtında süzülen uçurtma kuyruklarından ilhamla çocuklar, yetişkin eşlikçilerinin desteğiyle kendilerine özgü bir kuyruk veya bir kanat tasarlayacaklar. Atölye katılımcıları üretim aşamasının sonunda tasarımlarını üzerlerine geçirecek ve Arter’in arka bahçesinde diledikleri gibi hareketlendirecekler.

REKLAM “HARF DEDEKTİFLERİ” “Harf Dedektifleri” başlıklı atölye ise 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 11:00’de Atölye alanında atölyepikolo yürütücülüğünde gerçekleşecek. 7–11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölye, katılımcıları Şakir Gökçebağ’ın Göründüğü Gibi başlıklı sergisinde yer alan Alfabe (2020) isimli eseri incelemeye davet ediyor. Bakmak ve görmek kavramları üzerine sohbet eden katılımcılar, sunulan bir malzemeyi kullanarak kendi isimlerindeki harfleri oluşturacak, ardından bu harfleri bir araya getirerek üç boyutlu bir isim bulmacası üretecekler. Atölyenin sonunda, katılımcılar bulmacaları hep birlikte çözmeyi deneyecekler.

.png Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir. Atölyelere katılan çocukların birer yetişkin eşlikçisi ise, etkinlik gününde Arter sergilerini ücretsiz ziyaret edebiliyor.