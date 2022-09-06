Arslan'ın cinayet zanlıları hakim karşısında

AA

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Yıldızlı ise dinleyici olarak salonda yer aldı.

Kimlik tespiti yapılıp iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Ramazan Özkan, iş yerine Arslan'ı öldürmek için gitmediğini söyledi.

Arslan'ın iş yerine zarar verme niyetinde olduklarını ileri süren Özkan, "Burhan Polat ile oturuyorduk. Bir haber sonrası hakkında yapılan yorumlara sinirliydi. Gazeteci Arslan'a bir şey yapmak istedi. Darbetmek veya iş yerine zarar vermek amacında konuştuk. İstanbul'dan benim arkadaşlara iş yerini yaktıralım kararını aldık. Sonra beceremeyince aklımıza tehdit fikri geldi. Gazeteci olduğu için Arslan'ın yanında silah olacağını düşündüğümüzden dolayı yanıma silah alarak iş yerine gittim. Benim amacım öldürmek falan değildi. Ben darbedecektim. Zaten oraya darp için gönderildim. Daha sonra ayaklarına ateş ettim. Öldürmek isteseydim ayaklarına değil kafasına doğru sıkardım. Elini çekmeceye attı, silah alıyor sandım çıkarken ayağım burkuldu yine ateş ettim. Daha sonra gittim, polise teslim oldum." dedi.

Azmettirme suçundan yargılanan Burhan Polat ise yapılan bir haber sonrası kendisi hakkındaki yorumlara sinirlendiğini ve bu sebeple Güngör Arslan'ın iş yerine zarar verilmesini istediğini ancak öldürülmesi hakkında bir istekte bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Ersin Kurt da gazeteci Arslan ile husumeti olmadığını belirterek, "Bana hakkımda yapılan haber linklerini attıklarında dahi sinirlenmedim. Bana yazısında sadece ilginç bir kişilik demiş. Olay sonrası burada bulunan sanıklar beni aradılar teslim olacaklarını söylediler. Benden avukatlıklarını yapmamı istediler. Ben onlara bunu yapamayacağımı söyledim. Sanıklarla buluşmamın başka bir sebebi yoktu." diye konuştu.

Ardından diğer tutuklu sanıklar Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Kadir Yıldırım, Özgür Taşkıran, Ramiz Saatçi ile tutuksuz sanıklar Yadigar Başyurt, Erdal Yıldırım, Abdullah Yürük ve Erdal Tilki savunmalarını yaptı.

Arslan'ın eşi Suna Arslan ve kızı Nazlıcan Arslan ise sanıkların planlı bir cinayet işlediklerini savunarak en ağır cezayı almalarını istedi.

Olay sırasında ofiste bulunan çalışan Tuana Yılmaz da tanık olarak dinlendi.

Ramazan Özkan'ın siyah bir maskeyle haber yaptırma isteğiyle iş yerine geldiğini anlatan Yılmaz, Arslan ile konuştukları sırada ateş etmeye başladığını bu sırada olayı gördüğü için şahsın kendisini yaralayacağından korktuğundan dolayı başka bir iş yeri çalışanı ile tuvalete saklandıklarını söyledi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıklardan Ersin Kurt, Burhan Polat, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Ramazan Özkan, Emrah Yıldırım ve Ramiz Saatçi'nin tutukluluk hallerinin devamını, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran'ın ise tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesini talep etti.

Sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ramazan Özkan, Ersin Kurt, Burhan Polat, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Ramiz Saatçi'nin tutukluluk hallerinin devamına, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran'ın ise tahliyesine ve davanın ertelenmesine karar verdi.

SÜREÇ

Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yakalanan 10'u tutuklu 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili 10'u tutuklu 14 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Arslan'ın eşi Suna Arslan "Güngör Arslan sadece bir gazeteciydi. Bu kentteki tüm ilişkileri yazardı. Sadece şunu diyorum; bu bir gazeteci cinayeti. Arkasında başka insanlar da var." dedi.